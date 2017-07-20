rus.err.ee

В среду полиция Финляндии провела эвакуацию стадиона из-за сообщений о взрывчатке ({{commentsTotal}})

Робот-сапер ищет взрывчатку. Иллюстративное фото.
Робот-сапер ищет взрывчатку. Иллюстративное фото. Автор: Fredrik Varfjell/NTB/Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Полиция Финляндии накануне вечером провела эвакуацию футбольного стадиона в городе Оулу из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Об этом говорится на официальном сайте финской полиции. В результате проверки стадиона Raatin stadion, бомбы обнаружено не было.

По словам руководителя футбольного клуба AC Oulu Юхо Мериляйнена, причиной срочной эвакуации стадиона стали два телефонных звонка сотрудникам муниципалитета, с сообщениями о заложенной на территории стадиона бомбе, передает портал Yle.

"Эвакуация была проведена примерно за 10 минут. Стадион был полностью пуст уже в 20:25. Пострадавших нет", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что всего было эвакуировано около 3500 болельщиков.

Футбольный матч между местными командами AC Oulu и OPS  был прерван вчера на 83-й минуте, и болельщики были вынуждены покинуть стадион.

Редактор: Дина Малова

угроза взрывастадионоулу


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Семья беженцев.Семья беженцев.
Эстония примет до 160 сирийских беженцев из Турции
Дети в Эстонии должны научиться плават ькак можно раньше.Дети в Эстонии должны научиться плават ькак можно раньше.

Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти

Tommy Cash.Tommy Cash.
На эстонском фестивале хип-хопа выступят Tommy Cash, Beebilõust и 12EEK Monkey
ФОТО: лосиха привела детенышей полакомиться солью
Катри Райк.Катри Райк.
Катри Райк будет участвовать в выборах как кандидат на пост мэра Нарвы
П.И.Филимонов об "Игре простолов": Еще двенадцать

Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Ыйсмяэ автомобиль наехал на сидевшую на скамейке пожилую женщину

Сообщение об изменении круга собственников Tallink повысило цену акций компании на 9%

Джон Маккейн.Джон Маккейн.
У сенатора Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга
Вид с горы Суур-МунамягиВид с горы Суур-Мунамяги
Гора Суур-Мунамяги станет выше: Эстония отказывается от советской системы расчета высот
ФОТО: в рамках пилотного проекта в Какумяэ посылки будут доставлять роботы
Обновлено: 07:37 
Аптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растенийАптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растений
В выходные в Нарвском музее аптекари познакомят гостей с пряностями и растениями
ЭСТОНИЯ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Чиновник Мустамяэской управы объяснила, почему из семьи забрали ребенка

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Суд принимал решение по иску руководителя отдела защиты детей Мустамяэской управы Карины Куслап. Чиновник объяснила свое решение тем, что родители не хотели менять свой образ жизни во благо своего ребенка.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Тапа нашли авиационный снаряд весом 100 кг
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Иностранных гостей в Таллинне познакомили с успешным трудоустройством слепых массажистов
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Подозреваемый в совершении трагического ДТП в Ляэнемаа взят под стражу
Мертвые пчелы.Мертвые пчелы.
Из-за распыляемых на рапсовых полях пестицидов начали гибнуть пчелы
Дубай. Иллюстративная фотография.Дубай. Иллюстративная фотография.
Правительство почти год не может принять решение об участии Эстонии во Всемирной выставке
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Эстонских политиков признали самыми прозападными в Европе
ИДА-ВИРУМАА
Ирене Кяосаар.Ирене Кяосаар.
Новый глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар: Нарва для меня как родной дом
Около Нарвского вокзала обнаружили старинную брусчатку.Около Нарвского вокзала обнаружили старинную брусчатку.
Власти Нарвы рассматривают вариант сохранения булыжной мостовой возле вокзала
Испытания дрона на карьере Испытания дрона на карьере
Над карьером "Нарва" испытывают дроны для повышения эффективности добычи сланца
Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.Полиция и скорая помощь. Иллюстративный снимок.
В Ида-Вирумаа водитель BMW спровоцировал аварию при обгоне, пострадали два ребенка
Бульвар Виру в Силламяэ.Бульвар Виру в Силламяэ.
В Силламяэ молодого мужчину несколько раз ударили ножом в баре
ЗА РУБЕЖОМ
Робот-сапер ищет взрывчатку. Иллюстративное фото.Робот-сапер ищет взрывчатку. Иллюстративное фото.
В среду полиция Финляндии провела эвакуацию стадиона из-за сообщений о взрывчатке
ВИДЕО: спиннер можно использовать для создания поп-музыки
Боевики
Доклад: в 2016 году количество терактов в мире сократилось на 9%
Иллюстративная фотография.
Более четверти всех детей в Англии в прошлом году родились у иммигрантов
Акция протеста перед президентским дворцом в Варшаве.
В Польше продолжается волна протестов, Еврокомиссия грозит Варшаве санкциями
Протест у немецкого посольства в Афинах.
Сирийские беженцы в Афинах потребовали пустить их в Германию
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Эдуард КоротинЭдуард Коротин
ВИДЕО: ученики Эдуарда Коротина поздравили его танцем в Viru Keskus
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Лийза Пакоста предлагает обязать детские сады работать и в выходные дни
ФОТО: в Таллинн пришли крупнейшие в мире парусники
Обновлено: 21:20 
Мнение / Интервью
Советник Канцлера права Владимир Свет.Советник Канцлера права Владимир Свет.
Детей в Эстонии не забирают из семей из-за бедности, гражданства или национальности

Советник канцлера права Владимир Свет прокомментировал ситуацию с изъятием 11 июля девочки из семьи граждан России, живущих в Эстонии. Сами по себе бытовые условия, бедность, гражданство, родной язык или национальность не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи. Ограничить родителей в правах можно, если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Например, в Пярну соцслужбы забрали ребенка потому, что окна в квартире не были застеклены. Его вернули, когда родители вставили стекла.

Советник по правам ребенка Юлия Коваленко.Советник по правам ребенка Юлия Коваленко.
Советник по правам ребенка Юлия Коваленко: бедность - не причина для изъятия ребенка из семьи
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Симсон оправдывает идею давать гражданство владельцам серых паспортов
Порт Силламяэ. Иллюстративная фотография.Порт Силламяэ. Иллюстративная фотография.
Яак Ааб: программа инвестиций Ида-Вирумаа должна быть готова к концу лета
ЭКОНОМИКА
Урве Пало.Урве Пало.
Министр Урве Пало сменила совет компании Eesti Post
Nordea банк заработал в странах Балтии за полугодие 49 млн евро прибыли
19.07
Министерства разрабатывают новую систему плат за использование окружающей среды
19.07
Потери Эстонии от приграничной торговли алкоголем в этом году вырастут вдвое
19.07
Прибыль Swedbank в Эстонии за полгода составила 90 млн евро
18.07
Вице-мэр Пярну: грустная перспектива - жить 10 лет без железной дороги
18.07
Edelaraudtee хочет обслуживать железнодорожную линию Таллинн-Тарту
СПОРТ
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт одержала трудную победу над молодой россиянкой
Николай Новоселов.Николай Новоселов.
Новоселов и Прийнитс пробились в основную сетку чемпионата мира по фехтованию
Юрген Зопп.
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире в Германии
Дмитрий Медведев покинул
Таллиннский "Викинг" расстался с главным тренером Дмитрием Медведевым
Сборная Эстонии по волейболу начинает борьбу за последнюю путевку на ЧМ
Два года назад БАТЭ выступал в групповом турнире Лиги чемпионов.Два года назад БАТЭ выступал в групповом турнире Лиги чемпионов.
Команда Артура Пикка вышла в третий отборочный раунд Лиги чемпионов
Сергей Мошников уехал в Финляндию.Сергей Мошников уехал в Финляндию.
Футболист сборной Эстонии Сергей Мошников продолжит карьеру в Финляндии
КУЛЬТУРА
Музей KUMU.Музей KUMU.
Государственным музеям Эстонии могут повысить арендную плату
ФОТО: Дни моря в Таллинне завершились зрелищным морским парадом
Первая серия нового сезона "Игра престолов" побила рекорды по количеству зрителей
Дни моряДни моря
ФОТО: второй день праздника моря завершился концертом и салютом
выборы
Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.
Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду
Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?
В списке избирательного союза "Деловой Таллинн" нет места для Эдгара Сависаара
Председательство Эстонии в ЕС
Притытие министров в Котел культуры.Притытие министров в Котел культуры.
Министры стран ЕС обсудят в Таллинне темы труда, здравоохранения и социальной сферы
Юри Ратас и Тереза Мэй успели обсудить несколько вопросов.Юри Ратас и Тереза Мэй успели обсудить несколько вопросов.
Ратас и Мэй обсудили предстоящий выход Великобритании из ЕС
Декларацию о сети 5G подписали 28 министров телекоммуникаций стран-членов ЕС и Норвегия.
Важное решение на встрече министров ЕС: в Таллинне подписана декларация о сети 5G
ФОТО: спасатели вернули птенца чайки в гнездо, дальше конференция в Котле культуры шла спокойно
Радио 4

Особый взгляд

Прямые президентские выборы, алкогольная политика государства, партия предпринимателей Эстонии

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:15
Чиновник Мустамяэской управы объяснила, почему из семьи забрали ребенка
13:03
В среду полиция Финляндии провела эвакуацию стадиона из-за сообщений о взрывчатке
12:48
ФОТО: лосиха привела детенышей полакомиться солью
12:27
На эстонском фестивале хип-хопа выступят Tommy Cash, Beebilõust и 12EEK Monkey
12:15
Эстония примет до 160 сирийских беженцев из Турции
11:57
На перекрестке Хааберсти меняется порядок движения
11:57
Ситуация на дорогах Пярнумаа улучшается
11:52
Извещение о возможном изменении круга собственников Tallink повысило цену акций компании на 9% Обновлено
11:46
Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти
11:06
Охотник: Эстонии вспышка АЧС не угрожает
10:53
В выходные в Нарвском музее аптекари познакомят гостей с пряностями и растениями
10:51
Министр Урве Пало сменила совет компании Eesti Post
10:47
В четверг днем в Эстонии ожидается от +16 до +20 градусов
10:44
Жители Каламая в четверг останутся без горячей воды
Полезно знать
Топ читаемости
18.07
Правительство Эстонии планирует увеличить декретные и материнскую зарплату родителям тройняшек
18.07
ВИДЕО: ученики Эдуарда Коротина поздравили его танцем в Viru Keskus
18.07
Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду
19.07
Симсон оправдывает идею давать гражданство владельцам серых паспортов
19.07
Детей в Эстонии не забирают из семей из-за бедности, гражданства или национальности
19.07
Новый глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар: Нарва для меня как родной дом
19.07
Власти Таллинна отказались предоставлять Британии холл "Тондираба" в бесплатную аренду
19.07
В Финляндии запечатлели около 20 лосей, гуляющих в туманном поле
07.04
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
19.07
Потери Эстонии от приграничной торговли алкоголем в этом году вырастут вдвое
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 19.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
11:57
На перекрестке Хааберсти меняется порядок движения
11:57
Ситуация на дорогах Пярнумаа улучшается
11:06
Охотник: Эстонии вспышка АЧС не угрожает
10:47
В четверг днем в Эстонии ожидается от +16 до +20 градусов
10:44
Жители Каламая в четверг останутся без горячей воды
19.07
Валев Калд: ОЛПЭ пойдет на выборы как под своим именем, так и в составе избирательных союзов
19.07
Нелли Каликова: попасть в зависимость от фентанила очень легко
19.07
Остров Прангли приглашает две семьи на постоянное место жительства
ПОГОДА
Местами возможен кратковременный дождь.
В четверг переменная облачность, кратковременный дождь, +16.. +20
Эстония
Иллюстративная фотография.
Иностранных гостей в Таллинне познакомили с успешным трудоустройством слепых массажистов
Мертвые пчелы.
Из-за распыляемых на рапсовых полях пестицидов начали гибнуть пчелы
Фонд интеграции возглавит Ирене Кяосаар
Уровень преступности в Эстонии пошел на спад
Владимир Свет: ребенка забирают из семьи, когда другие методы воздействия исчерпаны
Обновлено: 18.07
Иллюстративная фотография
Количество случаев травли в интернете с каждым годом растет
Обновлено: 18.07
За рубежом
Протест у немецкого посольства в Афинах.
Сирийские беженцы в Афинах потребовали пустить их в Германию
Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Обновлено: 13.07
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа