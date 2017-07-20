В среду в Финляндии со стадиона за 10 минут эвакуировали 3500 болельщиков из-за угрозы взрыва

Полиция Финляндии накануне вечером провела эвакуацию футбольного стадиона в городе Оулу из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва. Об этом говорится на официальном сайте финской полиции. В результате проверки стадиона Raatin stadion, бомбы обнаружено не было.

По словам руководителя футбольного клуба AC Oulu Юхо Мериляйнена, причиной срочной эвакуации стадиона стали два телефонных звонка сотрудникам муниципалитета, с сообщениями о заложенной на территории стадиона бомбе, передает портал Yle.

"Эвакуация была проведена примерно за 10 минут. Стадион был полностью пуст уже в 20:25. Пострадавших нет", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что всего было эвакуировано около 3500 болельщиков.

Футбольный матч между местными командами AC Oulu и OPS был прерван вчера на 83-й минуте, и болельщики были вынуждены покинуть стадион.