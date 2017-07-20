Забравшая девочку из семьи соцработник: родители отказывались менять образ жизни

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Суд принимал решение по иску руководителя отдела защиты детей Мустамяэской управы Карины Куслап. Чиновник объяснила свое решение тем, что родители не хотели менять образ жизни во благо своего ребенка, а у девочки в связи с этим возникли проблемы со школой.

Как сообщила в ответе на запрос портала rus.err.ee Карин Куслап, суд принял решение о первоначальной защите ребенка на основании статьи 33 Закона о защите детей (статья о действии или бездействии опекуна, угрожающем жизни и здоровью ребенка), временно лишив родителей прав на опекунство на основании статьи 140 Закона о семье (статья о лишении права опекунства), и назначил в соответствии со статьей 171 Закона о семье в качестве опекуна Мустамяэскую управу.

Как говорится в ответе Куслап, разделение родителей и ребенка было необходимо по нескольким причинам, а не только на основании одного фактора. "На протяжении многих лет этой семье оказывалась социальная помощь, однако эти услуги, к сожалению, не привели к ожидаемым результатам", - сказано в ответе чиновника.

Как описала ситуацию Куслап, осенью 2016 года ребенок пошел в школу (1-й класс), откуда стали поступать сообщения о проблемах с поведением, а родители не шли на контакт со школой. Кроме этого, родители не были готовы улучшить свои жилищные условия, изменить образ жизни и модель поведения, чтобы это соответствовало интересам ребенка и позволило ему социализироваться со сверстниками.

Ребенок в настоящее время находится в Мустамяэском приюте (Центр защиты детей). Всего в приюте сейчас четыре ребенка.

Напомним, что социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав. Эта история получила большой резонанс в российских СМИ, потому что родители ребенка - граждане России. Ситуацией заинтересовалось управление российского омбудсмена по правам ребенка при президенте РФ.

Харьюский уездный суд 14 июля по заявлению социального работника Мустамяэской управы Карины Куслап временно, до 16 октября, лишил Анатолия Газаряна и Анну Михайлову родительских прав.

Вице-канцлер права Министерства социальных дел Райт Куузе сказал, что изъятие ребенка из семьи - это крайняя мера. "Чтобы забрать из семьи ребенка, нужны очень уважительные причины, когда есть угроза его жизни и благополучию, - пояснил Куузе. - И это не происходит спонтанно. До этого есть длинная, как правило, конфликтная история, тянущаяся месяцы, если не годы. Такого, чтобы социальный работник пришел и вдруг забрал ребенка без объяснения причин, не может быть".

Советник Канцлера права Владимир Свет сказал, что сами по себе бытовые условия, бедность, гражданство, родной язык или национальность не могут быть причиной изъятия ребенка из семьи. Ограничить родителей в правах можно, если есть угроза здоровью и жизни ребенка.