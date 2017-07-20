Во время Дней моря помощь потребовалась 22 попавшим в беду на воде

Во время Таллиннских дней моря спасателям поступили сообщения об 11 морских инцидентах. В их помощи нуждались 22 человека, трое из которых спаслись сами.

Больше всего несчастных случаев было связано с любительскими судами, также поступали сообщения о технических неисправностях водного транспорта. В трех случаях перевернулся катамаран, было также сообщение об уставшем виндсерфингисте.

На одном судне с компанией из пяти человек на борту закончилось топливо и оно не могло вернуться в порт. Люди были в состоянии алкогольного опьянения.