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Во время Дней моря помощь потребовалась 22 попавшим в беду на воде ({{commentsTotal}})

Перевернувшийся катамаран.
Перевернувшийся катамаран. Автор: Пыхьяская префектура
Эстония
Эстония

Во время Таллиннских дней моря спасателям поступили сообщения об 11 морских инцидентах. В их помощи нуждались 22 человека, трое из которых спаслись сами.

Больше всего несчастных случаев было связано с любительскими судами, также поступали сообщения о технических неисправностях водного транспорта. В трех случаях перевернулся катамаран, было также сообщение об уставшем виндсерфингисте.

На одном судне с компанией из пяти человек на борту закончилось топливо и оно не могло вернуться в порт. Люди были в состоянии алкогольного опьянения.

Редактор: Ирина Киреева

спасателидни моря


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