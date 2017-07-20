Над хорватским курортом Сплит нависло многокилометровое облако дыма и пепла

Как сообщают местные СМИ, в расположенном в центральной части побережья Хорватии Сплите повсеместно чувствуется запах дыма, жителям советуют, по возможности, не выходить из домов, закрыть окна и включить кондиционеры.

Дежурные службы сообщают, что регулярно берут пробы воздуха на наличие в нем вредных примесей. На настоящий момент опасности возникновения новых очагов возгораний нет, а уровень загрязненности воздуха не превышает предельно допустимые показатели, передает служба радионовостей ERR.

По сообщению местных СМИ, в тушении пожаров задействовано большое число пожарных, добровольцев и специальной техники, в том числе авиация.

Из-за пожаров страдает туристический сектор Черногории

Согласно сообщению портала газета.ru, лесные пожары, разгоревшиеся в ряде стран западной части Балканского полуострова, уже сказались на туристическом секторе Черногории.

"Люди отказываются от уже забронированных апартаментов и комнат в гостиницах. Сейчас остается закрытым для туристов полуостров Луштица (живописное место в Которском заливе)", — рассказала одна из сотрудниц государственного телевидения Черногории Драгана Савич.

По данным газеты, в настоящее время власти страны решили привлечь 200 военнослужащих вооруженных сил в помощь сотрудникам пожарных команд для противодействия стихии. Кроме того, как сообщила журналистам пресс-служба МВД Черногории, в настоящий момент в страну прибыла техника из других стран, которую их руководство решило передать черногорской стороне в качестве помощи в борьбе со стихией.

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