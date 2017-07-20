Германия пересмотрит свою политику в отношении Турции

На фоне усиливающейся дипломатической напряженности между ФРГ и Турцией в Берлине заявили о пересмотре своей политики по отношению к Анкаре, которая затронет как внешнеполитические, так и экономические аспекты.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает ТАСС.

"Нам нужно пересмотреть нашу политику по отношению к Турции", - сказал он, комментируя ухудшение отношений двух государств. По словам министра, такой же точки зрения придерживается канцлер Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

"Обстановка в Турции непрозрачна, нужно называть вещи своими именами, - сказал глава МИД. - Мы ожидаем, что Анкара вернется к европейским ценностям".

В частности, ФРГ может сократить инвестиции в Турцию, поскольку немецким компаниям могут угрожать там необоснованные, по мнению Берлина, претензии. Как сообщила в среду газета Die Zeit, правительство Турции несколько недель назад передало властям ФРГ список 68 лиц и компаний, подозреваемых в поддержке террористов, включая компании Daimler и BASF. Турецкая сторона считает, что указанные в перечне организации и люди связаны с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота.

Кроме того, Габриэль предупредил немцев об опасности поездок в Турцию. По данным Reuters, немецкие туристы составляют 15% от общего турпотока в Турцию. Глава МИД ФРГ также сообщил, что "в ближайшие дни и недели" намерен обсудить отношения с Турцией со своими коллегами из европейских стран. По его словам, он не может представить себе переговоры о включении Турции в таможенный союз ЕС, "когда в Турции задерживают без всякого основания граждан стран Евросоюза".

5 июля семь в Турции были задержаны несколько участников правозащитного семинара, в том числе гражданин ФРГ Петер Штойдтнер. Габриэль назвал это спланированной акцией, а обвинения против правозащитников - необоснованными.