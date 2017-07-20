Премьер Словакии: в Восточную Европу поставляют продукты худшего качества, чем в Западную

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении провести переговоры с Европейской комиссией, потребовав от нее принять директиву против поставки продуктов питания ухудшенного качества в страны Восточной и Центральной Европы.

Об этом Фицо заявил в среду, 19 июля, сообщили в четверг издание Euobserver и газета The Times.

Если переговоры не приведут к результату, то Словакия может ввести ограничения на импорт таких продуктов.

Чехия, Венгрия, Словакия и Польша в последнее время неоднократно утверждали, что различные компании продают под одними и теми же брендами в странах Восточной и Центральной Европы продукты питания более низкого качества, чем в западноевропейских странах, а в польских СМИ даже было использовано выражение "пищевой расизм".

В частности, речь идет о замене ингредиентов с натуральных на искусственные или менее качественные, снижении веса упаковки при той же цене и т. п. Производители называют эти обвинения необоснованными, утверждая, что состав продуктов зависит от вкусовых предпочтений и особенностей конкретного рынка.

Еврокомиссия до настоящего времени отказывалась рассматривать такие претензии, а в начале этого года представители комиссии пояснил, что никакие законы не запрещают предприятиям адаптировать свою продукцию под различные рынки, если при этом не нарушаются правила ЕС, а потребители не вводятся в заблуждение по поводу состава продукта.