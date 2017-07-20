Производители пива: в Эстонии пиво скоро будет втрое дороже, чем в Латвии

Крупнейшие эстонские производители пива — Saku и A. Le Coq – прогнозируют в скором времени трехкратную разницу в розничной цене пива между Эстонией и Латвией, а стоимость поллитровой бутылки пива в магазине через пару лет может превысить два евро.

"Мы в Saku все еще надеемся, что правительство проанализирует ситуацию, возникшую в результате нынешнего рекордного повышения акциза, и понизит акциз на слабый алкоголь. Уже сейчас мы видим, что продажи уходят с местного рынка в Латвию, где акциз на пиво более чем в три раза ниже", - сказал в четверг новостному порталу ERR член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс.

По его словам, в первом полугодии этого года уход продаж в Латвию превысил прогнозы, а во втором полугодии тренд к росту приграничной торговли еще больше усилится. Хярмс добавил, что точную цену пива в Эстонии после повышения акциза назвать трудно, потому что различные сорта пива стоят по-разному, различается и их крепость. В качестве примера он привел упаковку из шести поллитровых бутылок пива, которая после повышения цен с начала июля стоит около 8,90 евро, к чему добавляется залог за тару в размере 60 центов.

"Для сравнения, в приграничных магазинах в Латвии цена такой упаковки около 3,50 евро, причем залог не добавляется, потому что в Латвии нет залоговой системы. После (следующего) повышения акциза, запланированного правительством к февралю 2018 года, упаковка из шести бутылок начнет стоит в Эстонии уже более 10 евро", - сказал Хярмс.

По словам директора A. Le Coq Тармо Ноопа, в этом году акциз на пиво вырос не на 50, а на 87%. "К 2020 году, согласно нынешним планам правительства, акциз на пиво вырастет еще на 42%, т. е. по сравнению с началом этого года к 2020 году рост (акциза) составит 266%", - сказал он.

"Когда я в конце прошлого года комментировал, что пиво в магазине будет в этом году стоить 1,50 евро, правительство подняло меня на смех. К сожалению, так и случилось", - добавил Нооп.

Параллельная реальность

Глава A. Le Coq, по его словам, с удивлением воспринял недавнее заявление министра труда и здоровья Евгения Осиновского, который якобы не понимает людей, отправляющихся в Латвию из-за разницы в цене на пиво в размере 20 центов.

"Я не знаю, в каком мире он живет, но это не настоящий мир. К сожалению, реальность такова, что разница в цене поллитра пива с Латвией составляет около одного евро, а коробка пива (24 банки по 0,33 л) — около 10 евро", - сказал Нооп.

Так, в начале года подобная коробка пива A. Le Coq стоила в магазине 13-14 евро. В настоящее время, по словам Ноопа, ее цена увеличилась до 20 евро, а к 2020 году составит 26 евро. "В Латвии сейчас цена (такой упаковки) 8,99 евро", - пояснил он.

Если в начале года бутылка пива в магазине в Эстонии стоила в среднем один евро, то сейчас цена выросла до 1,50 евро, а к 2020 году обязательно превысит два евро.

По мнению Ноопа, со следующего года в Эстонии также прекратят покупать алкоголь финны, что грозит бюджету потерями в десятки миллионов евро.

"Грустно во всем этом не только то, что такой налоговой политикой толкают эстонцев совершать покупки в Латвии, но и то, что со следующего года прекратятся совершаемые у нас финнами покупки (алкоголя), в результате чего Эстония в целом лишится 170 миллионов евро налоговых поступлений — акциза и налога с оборота. Вы представляете, что можно сделать за эти деньги? Такая налоговая политика правительства уничтожает конкурентоспособность Эстонии, негативно влияет на число туристов, направляет налоговые деньги в Латвию и, в общем и целом, оставит государственный бюджет в большом минусе", - считает директор A. Le Coq.