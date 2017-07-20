В Алайыэ сменилось руководство волостного собрания

По собственному желанию, не дожидаясь вотума недоверия, с поста руководителя волостного собрания Алайыэ ушел Сергей Асмус, его место занял Юри Пялль. Аналогичная смена руководителя собрания произошла в 2015 году, когда Пялль, недожидаясь недоверия, ушел в отставку.

До выборов, после которых волость Алайыэ превратится в часть волости Алутагузе, остается два с половиной месяца. "Волость Алайыэ не изменяет традиции: никто долго на посту не держится", - усмехнулся член собрания Александр Петухов. По его словам, заявление о недоверии Сергею Асмусу, которое подали Юри Пялль и заместитель председателя волостного собрания Юрий Новожилов, для остальных членов собрания стало полным сюрпризом, пишет "Северное побережье".

"Никаких обоснований в этом заявлении не было, лишь устно было отмечено, что Асмус плохо организует работу собрания. В этом нет ничего нового, при нем это было так всегда, включенные в повестку заседания пункты все время были неподготовлены. Так что это точно не было причиной вдруг его снимать", - добавил Петухов.

Юри Пялль сказал, что в работе собрания ничего меняться не будет. Сергей Асмус на собрании не присутствовал, его комментария нет.

По Закону об административной реформе руководителю самоуправления, пробывшему в должности меньше года, выплачивается компенсация в размере шести средних месячных зарплат.

Юри Пялль заверил, что в его вступлении в должность председателя компенсация роли абсолютно не играет. "Ни в коем случае. Это такая маленькая сумма - зарплату председатель получает 300 евро, вычитаем налоги, остается около 230 евро, - что ради нее вотума никому предъявлять не будут".