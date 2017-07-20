Tere обжалует решение суда об отклонении программы санации

Председатель совета Maag Grupp Роланд Лепп назвал решение суда плохой новостью для кредиторов Tere, которое концерн обязательно обжалует. "Мы верим, что суд высшей инстанции утвердит программу санации", - сказал Лепп.

"Программа санации крайне важна для будущего Tere. Если суд ее не утвердит, то с большой долей вероятности за этим последует банкротство Tere, в связи с которым большинство кредиторов и сельхозпроизводителей потеряют свои деньги", - добавил он.

Председатель совета Tere Катре Кываск отметила, что утверждение программы санации и продолжение работы предприятия соответствует интересам Tere. "4 июля Tere обрел сильного отечественного владельца в лице Maag Grupp, который гарантировал стабильность на начальном уровне. Успешное продолжение работы предприятия в интересах как производителей молока, так и потребителей. Санация для Tere – это шанс сохранить предприятие и его работников", - пояснила она.

"На основании программы санации вместе с Maag Grupp можно было бы выплатить долги и успешно продолжить работу по производству и обработке молока", - добавила Кываск.

Судопроизводство по санации Tere было начато по указу Харьюского уездного суда 18 февраля 2016 года, но 19 июля 2017 года суд принял решение отклонить программу санации.

15 марта текущего года концерн Maag Grupp подал ходатайство в Департамент конкуренции о присоединении Tere к Farmi Piimatööstus. Ходатайство было одобрено 4 июля. На первом этапе присоединения Tere продолжает работу как дочернее предприятие Farmi Piimatööstus.