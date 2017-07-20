Ратас отправился в трехдневную поездку на Сааремаа

20 июля премьер-министр Эстонии Юри Ратас направился в поездку по Саарескому уезду, маршрут которой включает посещение островов Рухну, Сааремаа, Абрука и Вилсанди.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Эстонии.

У премьер-министра запланированы встречи с местными жителями, предпринимателями и руководителями местных самоуправлений, а также посещение Сааремааских дней оперы.

"Должности премьер-министра сопутствует множество обязательств в Таллинне, а также много выездных визитов. Кроме того, для меня всегда было важно встречаться с людьми в разных регионах Эстонии, чтобы выслушать их мысли, повседневные радости и вопросы, требующие решений. Понимание уклада местной жизни необходимо, чтобы правительство могло принимать полезные для всей Эстонии решения", – пояснил Ратас цель визита.

Премьер-министр начнет объезд островного уезда из порта Муналайд, откуда сначала направится на остров Рухну. На Рухну Ратас посетит волостную управу, ремонтирующуюся основную школу, церкви и маяк. Вечером премьер-министр отправится на остров Сааремаа.

На Сааремаа в пятницу Ратас встретится с предпринимателями и пообедает с руководителями местного самоуправления, после чего отправится на остров Абрука, где посетит библиотеку, новый дом спасателей, а также дом местной общины, а вечером вернется обратно на Сааремаа.

На субботу запланировано посещение Вилсанди, где премьер-министр встретится с местными жителями, и в числе прочего, посетит маяк.

В воскресенье Ратас вернется на материк.