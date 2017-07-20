ЕЦБ оставил без изменения процентные ставки и программу покупки активов

Об этом в четверг, 20 июля, сообщила пресс-служба ЕЦБ.

Совет управляющих банка решил сохранить основную ставку рефинансирования на уровне 0%, процентную ставку по кредитам на уровне 0,25%, а по депозитам - на уровне -0,4%. Совет также отметил, что он ожидает сохранения ставок на этом уровне в течение длительного периода, который продлится значительно дольше, чем программа покупки активов.

По поводу программы количественного смягчения ЕЦБ подтвердил, что ежемесячные покупки активов в размере 60 млрд евро продолжатся как минимум до конца 2017 года, а также впоследствии, если в этом будет сохраняться необходимость. В любом случае, программу не планируется прекращать, пока динамика инфляции, по оценке ЕЦБ, не адаптируется в достаточной степени и не будет соответствовать целевым показателям банка.

Пока программа покупки активов будет действовать, платежи по достигшим срока погашения облигациям будут реинвестироваться в новые активы. Совет ЕЦБ также готов увеличивать объем и/или продолжительность программы, если прогноз развития экономики ухудшится или если это потребуется для достижения целевых показателей инфляции.

Объем совокупных вложений Банка Эстонии в облигации по программе ЕЦБ составлял на конец июля 4,28 млрд евро.

Аналогичные решения были приняты и на предыдущем заседании ЕЦБ, состоявшемся в Таллинне 8 июня.