Пчелы в Ярвамаа погибли не от пестицидов

В первой половине июля были зафиксированы пять эпизодов массовой гибели пчел в четырех уездах Эстонии, в двух случаях гибель насекомых спровоцировали распыленные возле пасек пестициды. Департамент сельского хозяйства, проверив пробы, взятые с места гибели пчел в Ярвамаа, не нашел в них пестициды.

Установленные случаи массовой гибели пчел произошли в период со 2 по 12 июля. На сегодняшний день точно известна причина двух инцидентов — это пестициды, которые распыляли на рапсовых полях. Причины третьего пчелиного мора еще изучаются.

Сельскохозяйственный департамент не выявил в пробах погибших в Ярвамаа пчел следов пестицидов.

"В связи с одной поступившей жалобой берут до пяти проб — одну для выявления в погибших пчелах болезней, а вторую для выявления остатков пестицидов", - сказала глава бюро контроля сельскохозяйственного департамента Катрин Киккас. Кроме того, берется от одной до трех проб с окрестных полей, чтобы проверить соблюдение правил пользования пестицидами.

"Это значит, что в связи с одним случаем может поступить до пяти содержащих недопустимое количество остатков пестицидов, то есть позитивных результатов анализов, хотя не каждый подобный результат означает гибель пчел, но может подтверждать злоупотребление пестицидами на окрестных полях", - сказала Киккас.

Департамент продолжит предоставление информации в соответствии с поступлением результатов анализов. Департамент также продолжит делопроизводство в отношении причастных к случаям лиц. В случае соискателей дотаций о выявленных нарушениях также проинформируют департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), чтобы он учел это при выделении дотаций.