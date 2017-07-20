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Пограничникам купят гидроциклы за 160 000 евро ({{commentsTotal}})

Пограничников Эстонии оснастят гидроциклами.
Пограничников Эстонии оснастят гидроциклами. Автор: Visit Lakeland/CreativeCommons
Эстония
Эстония
BNS

За 160 000 евро купят три гидроцикла, их разместят на новых патрульных катерах Департамента полиции и погранохраны (PPA). У погранохраны уже есть 10 гидроциклов.

Шведская фирма Safe at Sea AB сообщила, что Baltic Workboats в сотрудничестве с PPA заказала для строящихся патрульных судов три гидроцикла, стоимость сделки около 160 000 евро.

"В следующем году в PPA поступит три новых гидроцикла, которые будут находиться на трех новых патрульных кораблях PPA, - сообщила Марге Кохтла из PPA. - Три гидроцикла станут дополнением к уже купленным десяти, которые расположены на кордонах и судне погранохраны Kindral Kurvits. Два новых гидроцикла будут находиться на новых 17-метровых катерах с рубкой, а один — на новом многофункциональном патрульном судне".

По словам Кохтла, гидроциклы позволяют приближаться, например, к каменистым берегам, куда водный транспорт PPA до сих пор не мог подойти. Гидроциклы смогут швартоваться и их можно будет спускать на воду в местах, где нет причалов. Гидроциклы будут использовать на пограничных водоемах и море.

Длина гидроциклов 3,6 метра, ширина 1,5 метра, а осадка 0,3 метра, они весят 375 кг. Максимальная скорость — более 35 морских узлов.

Покупка двух катеров финансируется при поддержке фонда внутренней безопасности ЕС и МВД, а покупка нового судна — при поддержке Фонда сплочения и эстонского государства.

Редактор: Артур Тооман



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