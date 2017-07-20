Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение

Министры здоровья стран-членов ЕС на неофициальной встрече в "Котле культуры" в Таллинне обсудили тему будущего электронных систем в сфере здравоохранения, сотрудничество на уровне ЕС в ближайшие годы и дальнейшие шаги для преодоления барьеров, препятствующих внедрению цифровых инноваций в этой сфере на уровне Европейского союза.

Дальнейшее сотрудничество включает в себя формирование совместного подхода к принятию нового законопроекта о защите данных в странах-членах Европейского союза, более широкий трансграничный обмен данными о здоровье и создание общей базы данных, чтобы упростить повторное использование данных для научных исследований и инноваций, сообщила в четверг пресс-служба Госканцелярии.

Министры поддержали предложение Эстонии о совместной реализации заинтересованными странами-членами проекта э-здоровья.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, который руководил встречей, в обеспечении устойчивости здравоохранения страны-члены сталкиваются со схожими проблемами, и цифровые решения должны поддержать общие цели в области политики здоровья.

Цифровая Европа и свободное передвижение данных – одна из приоритетных тем во время председательства Эстонии в Совете ЕС. В результате широкого использования цифровых технологий в секторе здравоохранения возникает большое количество данных, которые можно использовать для анализа больших объемов данных.

"Европа одобряет технологические инновации, но быстрым изменениям сопутствуют опасения об защите и безопасности. - сказал Осиновский, - Наша задача заключается в том, чтобы сократить возникающие в цифровом обществе риски, и вместе найти возможности для безопасного и прозрачного использования данных. Пациенты должны иметь доступ к данным о своем здоровье и право решать, как будут использованы их данные, гарантируя удобство и безопасность данных во всей Европе".

По словам комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витяниса Андрюкайтиса, Еврокомиссия сосредоточится на трех аспектах цифровых технологий в здравоохранении: безопасный доступ к электронным данным о здоровье и возможность их трансграничного обмена, инфраструктура для обмена данными и увеличение свободы принятия решений для продвижения ориентированной на человека системы здравоохранения.

По оценкам министров, использование цифровых решений в области здравоохранения следует поддержать посредством финансовых инструментов.

Цифровые инновации в области здравоохранения также поддерживаются за счет большого интереса со стороны организаций э-здоровья. Около сотни европейских организаций, присоединившихся к Ассамблее сотрудничества цифрового здоровья, занимаются разработкой трансграничных соглашений при партнерстве с государственными органами, чтобы ускорить цифровизацию систем здравоохранения во всей Европе.



Обсуждение будущего э-здоровья продолжится 16-18 октября на конференции на высоком уровне в Таллинне "Здравоохранение в цифровом обществе. Цифровая эра на службе у нашего здоровья". На основе выводов из дискуссий планируется составить план для Совета ЕС, который предполагается принять на встрече по вопросам занятости, социальной политики, политик в области здравоохранения и защиты прав потребителей (EPSCO) в декабре этого года в Брюсселе.