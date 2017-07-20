Европарламентарий Урмас Паэт будет баллотироваться на местных выборах

Член Европарламента от Партии реформ Урмас Паэт принял решение баллотироваться на предстоящих в октябре выборах в местные органы самоуправления и выступит в столичном районе Нымме под первым номером списка Партии реформ.Таким образом Паэт стал четвертым европарламентарием, выразившим готовность идти на местные выборы. Ранее стало известно, что участвовать в местных выборах готовы социал-демократ Марью Лауристин, реформистка Кайя Каллас и центристска Яна Тоом. Европарламентарии - Тунне Келам от ИРЛ и беспартийный Индрек Таранд - участвовать в местных выборах отказались, назвав участие коллег по Европарламенту в выборах обманом избирателей. Как сказал Урмас Паэт в интервью нашему корреспонденту Маргарите Черняевой, свое участие в местных выборах он обманом избирателей не считает. Урмас Паэт: