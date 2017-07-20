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Катри Райк: надо не критиковать, а самому участвовать в процессе ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

В преддверии местных выборов, которые пройдут 15 октября, о своих предвыборных планах и программах все громче заявляют о себе не только крупные и малые партии, но и избирательные союзы. Наряду со столицей, где за места в горсобрании будут бороться не только представители нынешней коалиции и оппозиции, но и внепарламетских партий и избирательных союзов, нарастает конкуренция и в приграничном городе Нарве. Здесь о планах серьезно потеснить городскую власть, бороться с коррупцией и улучшить жизнь горожан заговорил и избирательный союз «Meie Narva» или «Наша Нарва», первым номером которого согласилась выступить ректор Академии МВД Катри Райк. Наш корреспондент Маргарита Черняева попросила Катри Райк рассказать о планах на предстоящие выборы:



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