Катри Райк: надо не критиковать, а самому участвовать в процессе

В преддверии местных выборов, которые пройдут 15 октября, о своих предвыборных планах и программах все громче заявляют о себе не только крупные и малые партии, но и избирательные союзы. Наряду со столицей, где за места в горсобрании будут бороться не только представители нынешней коалиции и оппозиции, но и внепарламетских партий и избирательных союзов, нарастает конкуренция и в приграничном городе Нарве. Здесь о планах серьезно потеснить городскую власть, бороться с коррупцией и улучшить жизнь горожан заговорил и избирательный союз «Meie Narva» или «Наша Нарва», первым номером которого согласилась выступить ректор Академии МВД Катри Райк. Наш корреспондент Маргарита Черняева попросила Катри Райк рассказать о планах на предстоящие выборы: