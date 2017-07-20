Владельцы маломерных судов нередко нарушают правила судоходства в Таллиннском заливе

Водители маломерных судов, каякеры и гидроциклисты часто нарушают правила судоходства в Таллиннском заливе, подвергая опасности человеческие жизни и собственное имущество.

Об этом в четверг, 20 июля, заявил гендиректор Департамента водных путей Рене Арикас.

"Участники судоходного движения на Таллиннском заливе забывают, что здесь действует схема разделения движения судов, которой должны придерживаться крупные и малые суда, - сказал чиновник. - Мы прежде всего видим, что шкиперы прибывающих из Финляндии судов не знают о разделении движения и движутся по центру залива, где ходят крупные суда, а малым ходить не стоит. Особенно по встречной полосе движения".

По словам Арикаса, эстонские водители маломерных судов, каякеры и гидроциклисты часто также оказываются в неположенном месте, из-за чего в этом году уже произошло несколько опасных инцидентов.

В связи с этим Департамент водных путей намерен в первую очередь усилить разъяснительную работу, а если напоминания не дадут результата, то к нарушителям будут применяться санкции.

"Мы прежде всего расскажем всем сторонам о действующих правилах и рисках. Мы сфокусируемся на разъясняющей работе и предупреждении рисков. Если это не поможет, мы готовы использовать и более строгие методы. Наша общая цель — безопасное судоходное движение, защита человеческой жизни, имущества и окружающей среды", - сказал он.