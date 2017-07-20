Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России

Совет эстонской государственной железнодорожной компании EVR Cargo отложил до августа решение о покупке в России железнодорожных вагонов для последующей сдачи в аренду.

Об этом сообщил в четверг "Актуальной камере" председатель совета предприятия Неэме Йыги, который объяснил отложенное решение тем, что правление не подготовило необходимые материалы для анализа.

По его оценке, амбициозный бизнес-план, согласно которому EVR Cargo закупает в России вагоны и там же сдает их в аренду, является сомнительным.

Половина сделки, то есть 500 вагонов уже заказаны, а судьба второй части пока неизвестна. Общая сумма сделки составляет около 35 млн евро.

Накануне министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон в интервью эстонскому телерадиовещанию ERR призвала не исключать автоматически все, что связано с Россией.

При этом ряд эстонских политиков, в частности евродепутат Урмас Паэт, подвергли резкой критике план госкомпании. По мнению Паэта, Россия использует EVR Cargo для обхода санкций, и госпредприятию не следует брать на себя такие риски.