Актуальная камера 20.07.2017 (20:00)

Министры здоровья стран-членов ЕС на неофициальной встрече в "Котле культуры" в Таллинне обсудили тему будущего электронных систем в сфере здравоохранения, сотрудничество на уровне ЕС в ближайшие годы и дальнейшие шаги для преодоления барьеров, препятствующих внедрению цифровых инноваций в этой сфере на уровне Европейского союза.