Актуальная камера 20.07.2017 (20:00)

В субботу, 22 июля, для посетителей впервые откроют находящиеся в Старом городе по адресу Пагари, 1 бывшие тюремные камеры КГБ. В день открытия тюремные камеры будут открыты с 13:00 до 01:00.
Министры здоровья стран-членов ЕС на неофициальной встрече в "Котле культуры" в Таллинне обсудили тему будущего электронных систем в сфере здравоохранения, сотрудничество на уровне ЕС в ближайшие годы и дальнейшие шаги для преодоления барьеров, препятствующих внедрению цифровых инноваций в этой сфере на уровне Европейского союза.
Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.
Один на один
Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей