В пятницу местами возможен дождь, +17..+21

В Эстонии задержится теплая летняя погода, хотя кое-где синоптики все-таки обещают небольшие осадки.

Ночью небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха от +6 до +11, на побережье до +14.

Днем температура воздуха от +17 до +21. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер в основном западный и северо-западный 2-8 м/с.