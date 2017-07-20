Движение по основной круговой развязке в Хааберсти перекрыто на 10 месяцев

Движение по основной круговой развязке на перекрестке Хааберсти в Таллинне с четверга перекрыто на 10 месяцев. В качестве временного варианта создана так называемая малая круговая развязка, хотя ее пропускная способность в несколько раз меньше. Кроме того, до ноября на перекресток нельзя будет въехать со стороны Эхитаяте теэ.

"Бутылочное горлышко" на развязке в Хааберсти с четверга еще больше сузилось для водителей, сообщила "Актуальная камера".

Ключевое изменение для водителей – закрытие основной круговой развязки, как минимум, на 10 месяцев. В начале Раннамыйза теэ создана малая круговая развязка. На кадрах с воздуха хорошо видно, что она способна пропускать в 5-10 раз меньше автомобилей.

"Да, это так называемый малый круг, и поэтому, чтобы преодолеть его, нужно будет запастись временем", - сказал завотделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

Самые тяжелые времена для водителей наступят 1 ноября, когда откроется съезд на Эхитаяте теэ, под которой в настоящее время ведутся работы по строительству пешеходного туннеля. В результате на подъезде к круговой развязке пробки растянутся на километры, поскольку небольшой круг не сможет пропустить всех достаточно быстро.

Строительство на перекрестке Хааберсти продлится до сентября 2018 года. Ожидается, что многоуровневая развязка существенно разгрузит движение в этом районе столицы.