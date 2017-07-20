Число обращений к психиатрам в Эстонии выросло на 15%

По данным Института развития здоровья, в Эстонии возросло число людей, страдающих психическими расстройствами, а всевозможные неврозы и депрессии, по оценкам экспертов, встречаются еще чаще.

Специалисты отмечают рост числа людей, обращающихся за помощью к психологам и психиатрам, сообщила в четверг "Актуальная камера".

По словам аналитика Института развития здоровья Рийны Тильк, число обращений к психиатрам с начала века выросло примерно на 15%. "Если сравнивать с началом 2000-х годов, то, говоря просто об общем числе расстройств, они имелись у 60 человек из тысячи. И это только те, кто обратился именно к психиатру. По данным на 2015 году, таких людей уже было 70 из 1000", - сказала Тильк.

Путь к психологу или психиатру не всегда прямой. Многие для начала записываются к своему семейному врачу, в основном по причине психосоматических расстройств, вызванных подавленными эмоциями.

"Зачастую люди обращаются с проблемами, связанными с повышенной тревожностью. Беспокойство по мелочам считается обычной вещью, так как все мы, так или иначе, нервничаем. Но беспокойство может стать настолько сильным, что мешает справляться с повседневными обязанностями", - пояснила врач-психиатр Туулики Хион.