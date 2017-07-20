Таллиннский музей природы предлагает виртуальную подводную прогулку по Балтийскому морю

Посетителям Таллиннского музея природы предлагают в прямом смысле окунуться в древнее Балтийское море при помощи очков виртуальной реальности.

В течение семи минут любители природы смогут побывать на глубине Балтийского моря и поплавать вместе с его обитателями, сообщила в четверг "Актуальная камера".

Кроме того, виртуальные путешественники смогут очутиться в шести разных эпохах, увидеть, каким было море 600 миллионов лет назад или окунуться в воды уже современного Балтийского моря.

Порой во время подводного кино-тура к участникам может внезапно подплыть крупная рыба. Малышей столь неожиданная встреча может напугать, поэтому работники музея рекомендуют прогулку по морскому дну детям не младше семи лет.