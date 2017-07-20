Футболист Хиндрек Оямаа до конца сезона будет играть в финском JJK Jyväskyla

22-летний эстонский футболист Хиндрек Оямаа, покинувший "Левадию" осенью прошлого года, был нанят до конца сезона финским футбольным клубом JJK Jyväskyla, занимающим последние строчки в турнирной сетке национальной высшей лиги.

Об этом в четверг, 20 июля, сообщил портал Soccernet.ee.

"Я почувствовал, что настало время покинуть Эстонию и принять новый вызов, - сказал Оямаа. - Я долго тренировался с (шотландским клубом) "Данди" (в котором выступал его старший брат Хенрик - прим. ред.) я почувствовал, что приобрел много новых (навыков)".

Помимо шотландцев, футбольные данные Хиндрека также оценивали в Словакии и Польше. Он станет десятым эстонским футболистом в финской высшей лиге.