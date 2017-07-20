Министру сельской жизни поручили создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни"

Об этом в четверг, 20 июля, сообщила пресс-служба министерства.

Новому фонду будут переданы комплекс Хуторского музея Карла Роберта Якобсона, Эстонского музея сельского хозяйства и Ториского коневодства в Тартуском и Пярнуском уездах.

"Сохранность комплекса Хуторского музея Карла Роберта Якобсона, Эстонского музея сельского хозяйства и Ториского коневодства является знаковым с точки зрения аграрной истории и культурного наследия Эстонии", - сказал вице-канцлер по пищевой безопасности и научно-исследовательской деятельности Министерства сельской жизни Тоомас Кеввай.

"Новый фонд примет задачи подчиняющихся Министерству сельской жизни учреждений, заключающиеся в сборе, хранении и исследовании материала, связанного с историей сельского хозяйства в Эстонии, а также его предоставлении в образовательных, научных и развлекательных целях", - добавил он.

На прошедшем 10 мая заседании правительства было решено выделить из резервного фонда реформы собственности 1,9 млн евро на восстановление и развитие коневодческой фермы Тори.

Новый фонд создается в рамках реформы государственного управления, предусмотренной в программе действий правительства на 2015-2018 годы.

Предложения по реорганизации сети музеев были разработаны на основе анализа, проведенного под руководством Министерства финансов, с учетом основ культурной политики до 2020 года, утвержденных Рийгикогу в 2014 году.