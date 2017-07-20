rus.err.ee

Министру сельской жизни поручили создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни" ({{commentsTotal}})

Коневодческая ферма в Тори.
Коневодческая ферма в Тори. Автор: Gertrud Alatare
Культура
Культура

Правительство в четверг уполномочило министра сельской жизни Тармо Тамма создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни" (Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid).

Об этом в четверг, 20 июля, сообщила пресс-служба министерства.

Новому фонду будут переданы комплекс Хуторского музея Карла Роберта Якобсона, Эстонского музея сельского хозяйства и Ториского коневодства в Тартуском и Пярнуском уездах.

"Сохранность комплекса Хуторского музея Карла Роберта Якобсона, Эстонского музея сельского хозяйства и Ториского коневодства является знаковым с точки зрения аграрной истории и культурного наследия Эстонии", - сказал вице-канцлер по пищевой безопасности и научно-исследовательской деятельности Министерства сельской жизни Тоомас Кеввай.

"Новый фонд примет задачи подчиняющихся Министерству сельской жизни учреждений, заключающиеся в сборе, хранении и исследовании материала, связанного с историей сельского хозяйства в Эстонии, а также его предоставлении в образовательных, научных и развлекательных целях", - добавил он.

На прошедшем 10 мая заседании правительства было решено выделить из резервного фонда реформы собственности 1,9 млн евро на восстановление и развитие коневодческой фермы Тори.

Новый фонд создается в рамках реформы государственного управления, предусмотренной в программе действий правительства на 2015-2018 годы.

Предложения по реорганизации сети музеев были разработаны на основе анализа, проведенного под руководством Министерства финансов, с учетом основ культурной политики до 2020 года, утвержденных Рийгикогу в 2014 году.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Схема строящейся развязки в Хааберсти.Схема строящейся развязки в Хааберсти.
Движение по основной круговой развязке в Хааберсти перекрыто на 10 месяцев
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.

Производители пива: в Эстонии пиво скоро будет втрое дороже, чем в Латвии

Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Число обращений к психиатрам в Эстонии выросло на 15%
Мертвые пчелы.Мертвые пчелы.
Пчелы в Ярвамаа погибли не от пестицидов
Бывшая тюрьма КГБ в Таллинне.Бывшая тюрьма КГБ в Таллинне.
ФОТО и панорамный обзор: бывшие камеры КГБ на улице Пагари впервые откроют для посетителей

В субботу, 22 июля, для посетителей впервые откроют находящиеся в Старом городе по адресу Пагари, 1 бывшие тюремные камеры КГБ. В день открытия тюремные камеры будут открыты с 13:00 до 01:00.

Обновлено: 14:55 
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Владельцы маломерных судов нередко нарушают правила судоходства в Таллиннском заливе
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Чиновник Мустамяэской управы объяснила, почему из семьи забрали ребенка
Пограничников Эстонии оснастят гидроциклами.Пограничников Эстонии оснастят гидроциклами.
Пограничникам купят гидроциклы за 160 000 евро
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Премьер Словакии: в Восточную Европу поставляют продукты худшего качества, чем в Западную
Дети в Эстонии должны научиться плават ькак можно раньше.Дети в Эстонии должны научиться плават ькак можно раньше.

Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти

Катри Райк.Катри Райк.
Катри Райк будет участвовать в выборах как кандидат на пост мэра Нарвы
ЭСТОНИЯ
Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.Министр здоровья Эстонии Евгений Осиновский и замминистра здравоохранения Великобритании Джеймс О'Шонесси.
Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение

Министры здоровья стран-членов ЕС на неофициальной встрече в "Котле культуры" в Таллинне обсудили тему будущего электронных систем в сфере здравоохранения, сотрудничество на уровне ЕС в ближайшие годы и дальнейшие шаги для преодоления барьеров, препятствующих внедрению цифровых инноваций в этой сфере на уровне Европейского союза.

Юри Ратас.Юри Ратас.
Ратас отправился в трехдневную поездку на Сааремаа
Перевернувшийся катамаран.Перевернувшийся катамаран.
Во время Дней моря помощь потребовалась 22 попавшим в беду на воде
Одна из исследуемых лосих с детенышами.Одна из исследуемых лосих с детенышами.
ФОТО: лосиха привела детенышей полакомиться солью
Семья беженцев.Семья беженцев.
Эстония примет до 160 сирийских беженцев из Турции
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Тапа нашли авиационный снаряд весом 100 кг
Роботы по доставке бандеролей и посылок и фургон Robovan.Роботы по доставке бандеролей и посылок и фургон Robovan.
ФОТО: в рамках пилотного проекта в Какумяэ посылки будут доставлять роботы
Обновлено: 07:37
ИДА-ВИРУМАА
В Алайыэ опять власть сменилась.В Алайыэ опять власть сменилась.
В Алайыэ сменилось руководство волостного собрания
Аптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растенийАптекари Северного двора познакомят посетителей с возможностями использования растений
В выходные в Нарвском музее аптекари познакомят гостей с пряностями и растениями
Ирене Кяосаар.Ирене Кяосаар.
Новый глава Фонда интеграции Ирене Кяосаар: Нарва для меня как родной дом
Около Нарвского вокзала обнаружили старинную брусчатку.Около Нарвского вокзала обнаружили старинную брусчатку.
Власти Нарвы рассматривают вариант сохранения булыжной мостовой возле вокзала
Испытания дрона на карьере Испытания дрона на карьере
Над карьером "Нарва" испытывают дроны для повышения эффективности добычи сланца
ЗА РУБЕЖОМ
В момент предполагаемых нарушений ExxonMobil возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.В момент предполагаемых нарушений ExxonMobil возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Минфин США оштрафовал ExxonMobil за прошлые сделки с "Роснефтью"
Лидер правящей в Польше партии Лидер правящей в Польше партии
Польский сейм одобрил вызвавшую протесты судебную реформу
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
Германия пересмотрит свою политику в отношении Турции
Над хорватским курортом Сплит нависло многокилометровое облако дыма и пепла
Робот-сапер ищет взрывчатку. Иллюстративное фото.
В среду в Финляндии со стадиона за 10 минут эвакуировали 3500 болельщиков из-за угрозы взрыва
ВИДЕО: спиннер можно использовать для создания поп-музыки
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Вид с горы Суур-МунамягиВид с горы Суур-Мунамяги
Гора Суур-Мунамяги станет выше: Эстония отказывается от советской системы расчета высот
Эдуард КоротинЭдуард Коротин
ВИДЕО: ученики Эдуарда Коротина поздравили его танцем в Viru Keskus
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Лийза Пакоста предлагает обязать детские сады работать и в выходные дни
Мнение / Интервью
П.И.Филимонов об "Игре престолов": Еще двенадцать

Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.

Советник Канцлера права Владимир Свет.Советник Канцлера права Владимир Свет.
Детей в Эстонии не забирают из семей из-за бедности, гражданства или национальности
Советник по правам ребенка Юлия Коваленко.Советник по правам ребенка Юлия Коваленко.
Советник по правам ребенка Юлия Коваленко: бедность - не причина для изъятия ребенка из семьи
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Симсон оправдывает идею давать гражданство владельцам серых паспортов
ЭКОНОМИКА
Знак Евро перед зданием ЕЦБ.Знак Евро перед зданием ЕЦБ.
ЕЦБ оставил без изменения процентные ставки и программу покупки активов
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Tere обжалует решение суда об отклонении программы санации
11:52
Извещение о возможном изменении круга собственников Tallink повысило цену акций компании на 9% Обновлено
10:51
Министр Урве Пало сменила совет компании Eesti Post
09:08
Nordea банк заработал в странах Балтии за полугодие 49 млн евро прибыли
19.07
Министерства разрабатывают новую систему плат за использование окружающей среды
19.07
Потери Эстонии от приграничной торговли алкоголем в этом году вырастут вдвое
СПОРТ
Хиндрек Оямаа.Хиндрек Оямаа.
Футболист Хиндрек Оямаа до конца сезона будет играть в финском JJK Jyväskyla
Анетт Контавейт идет дальше.Анетт Контавейт идет дальше.
Контавейт одержала трудную победу над молодой россиянкой
Николай Новоселов.
Новоселов и Прийнитс пробились в основную сетку чемпионата мира по фехтованию
Юрген Зопп.
Юрген Зопп вышел во второй круг на турнире в Германии
Дмитрий Медведев покинул Дмитрий Медведев покинул
Таллиннский "Викинг" расстался с главным тренером Дмитрием Медведевым
Сборная Эстонии по волейболу начинает борьбу за последнюю путевку на ЧМ
Два года назад БАТЭ выступал в групповом турнире Лиги чемпионов.Два года назад БАТЭ выступал в групповом турнире Лиги чемпионов.
Команда Артура Пикка вышла в третий отборочный раунд Лиги чемпионов
КУЛЬТУРА
Коневодческая ферма в Тори.Коневодческая ферма в Тори.
Министру сельской жизни поручили создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни"
Таллиннский музей природы.Таллиннский музей природы.
Таллиннский музей природы предлагает виртуальную подводную прогулку по Балтийскому морю
Tommy Cash.Tommy Cash.
На эстонском фестивале хип-хопа выступят Tommy Cash, Beebilõust и 12EEK Monkey
Музей KUMU.Музей KUMU.
Государственным музеям Эстонии могут повысить арендную плату
выборы
Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.Сейчас родитель платит за место в детском саду 57,43 евро в месяц.
Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду
Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?Примет ли Эдгар Сависаар участие в выборах?
В списке избирательного союза "Деловой Таллинн" нет места для Эдгара Сависаара
Председательство Эстонии в ЕС
Притытие министров в Котел культуры.Притытие министров в Котел культуры.
Министры стран ЕС обсудят в Таллинне темы труда, здравоохранения и социальной сферы
Юри Ратас и Тереза Мэй успели обсудить несколько вопросов.Юри Ратас и Тереза Мэй успели обсудить несколько вопросов.
Ратас и Мэй обсудили предстоящий выход Великобритании из ЕС
Декларацию о сети 5G подписали 28 министров телекоммуникаций стран-членов ЕС и Норвегия.
Важное решение на встрече министров ЕС: в Таллинне подписана декларация о сети 5G
ФОТО: спасатели вернули птенца чайки в гнездо, дальше конференция в Котле культуры шла спокойно
Радио 4

Один на один

Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
22:00
В пятницу местами возможен дождь, +17..+21
22:00
Минфин США оштрафовал ExxonMobil за прошлые сделки с "Роснефтью"
21:50
Министру сельской жизни поручили создать фонд "Эстонские музеи сельской жизни"
21:37
Футболист Хиндрек Оямаа до конца сезона будет играть в финском JJK Jyväskyla
21:20
Таллиннский музей природы предлагает виртуальную подводную прогулку по Балтийскому морю
21:01
Число обращений к психиатрам в Эстонии выросло на 15%
20:45
Движение по основной круговой развязке в Хааберсти перекрыто на 10 месяцев
20:21
Актуальная камера 20.07.2017 (20:00)
20:14
Совет EVR Cargo отложил решение о закупке вагонов в России
19:54
Владельцы маломерных судов нередко нарушают правила судоходства в Таллиннском заливе
19:26
Министры здоровья ЕС обсудили в Таллинне внедрение цифровых технологий в здравоохранение
19:26
Катри Райк: надо не критиковать, а самому участвовать в процессе
19:26
В организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями будут внесены изменения
19:26
Европарламентарий Урмас Паэт будет баллотироваться на местных выборах
Полезно знать
Топ читаемости
14:04
Над хорватским курортом Сплит нависло многокилометровое облако дыма и пепла
18.07
Правительство Эстонии планирует увеличить декретные и материнскую зарплату родителям тройняшек
11:46
Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти
14:55
ФОТО и панорамный обзор: бывшие камеры КГБ на улице Пагари впервые откроют для посетителей Обновлено
08:36
Катри Райк будет участвовать в выборах как кандидат на пост мэра Нарвы
18.07
ВИДЕО: ученики Эдуарда Коротина поздравили его танцем в Viru Keskus
13:15
Забравшая девочку из семьи соцработник: родители отказывались менять образ жизни
18.07
Таллиннские реформисты обещают упразднить плату за место в детском саду
19.07
Иностранных гостей в Таллинне познакомили с успешным трудоустройством слепых массажистов
10:06
Гора Суур-Мунамяги станет выше: Эстония отказывается от советской системы расчета высот
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 20.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
19:26
Катри Райк: надо не критиковать, а самому участвовать в процессе
19:26
В организацию обучения детей с особыми образовательными потребностями будут внесены изменения
19:26
Европарламентарий Урмас Паэт будет баллотироваться на местных выборах
18:34
Андрес Анвельт: бывшие тюремные камеры КГБ на Пагари, 1 имеют большое историческое значение
13:42
Лагле Парек: сталинское время — это издевательство над людьми
11:57
На перекрестке Хааберсти меняется порядок движения
11:57
Ситуация на дорогах Пярнумаа улучшается
11:06
Охотник: Эстонии вспышка АЧС не угрожает
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В пятницу местами возможен дождь, +17..+21
Эстония
Иллюстративная фотография.
Число обращений к психиатрам в Эстонии выросло на 15%
Схема строящейся развязки в Хааберсти.
Движение по основной круговой развязке в Хааберсти перекрыто на 10 месяцев
Иллюстративная фотография.
Иностранных гостей в Таллинне познакомили с успешным трудоустройством слепых массажистов
Мертвые пчелы.
Из-за распыляемых на рапсовых полях пестицидов начали гибнуть пчелы
Фонд интеграции возглавит Ирене Кяосаар
Уровень преступности в Эстонии пошел на спад
За рубежом
Протест у немецкого посольства в Афинах.
Сирийские беженцы в Афинах потребовали пустить их в Германию
Предыдущий рекорд Австралии уступал финскому всего на три человека. Иллюстративная фотография.
ВИДЕО: в Финляндии установлен мировой рекорд по количеству голых купальщиков
Заур Дадаев в зале суда 13 июля.
Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного
Обновлено: 13.07
Погибший в Лиепае Ваня.
Погибший Ваня из Лиепаи целый год сам ездил на автобусах: никто не обращал внимания
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа