В Эгейском море в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле берегов Турции и Греции, в нескольких километрах от греческого острова Кос и турецкого курорта Бодрум. На Косе погибли два человека и более 120 пострадали. Приблизительно 70 человек обратились в больницы Бодрума.

По информации властей Коса, погибшие – два туриста из Турции и Швеции, которые находились в баре в порту Коса, где обрушилась стена. Пятеро из 120 пострадавших получили серьезные травмы.

Некоторые прибрежные районы Коса в результате небольшого цунами оказались затоплены водой, передает dw.com, ТАСС. Сильнее всего пострадали дома старой постройки. Также сообщается, что на Косе нарушено паромное сообщение. На помощь спасателям привлечена армия.

В то же время в турецкой провинции землетрясение не привело к столь серьезным последствиям, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Землетрясение ощущалось и на греческом острове Родос.

МИД Эстонии: пока информации о пострадавщих эстонцах нет

Представитель Минситерства иностранных дел Эстонии сказал ERR, что информации о том, что пострадал кто-то из граждан Эстонии, пока нет.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 01:31 по местному времени (совпадает с восточноевропейским). Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к югу от популярного курорта Бодрум (провинция Мугла), а также в 16 км от греческого острова Кос и в 90 км от острова Родос. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.