У берегов греческого острова Кос произошло землетрясение, есть погибшие

В Эгейском море в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле берегов Турции и Греции, в нескольких километрах от греческого острова Кос и турецкого курорта Бодрум. На Косе погибли два человека и более 120 пострадали. Приблизительно 70 человек обратились в больницы Бодрума.

На острове есть серьезные разрушения, а некоторые прибрежные районы в результате небольшого цунами оказались затоплены водой, передает dw.com, ТАСС. Сильнее всего пострадали дома старой постройки. Также сообщается, что на Косе нарушено паромное сообщение. На помощь спасателям привлечена армия. Экстренные службы продолжают осматривать дома в поисках других пострадавших.

В то же время в турецкой провинции землетрясение не привело к столь серьезным последствиям, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Пока не уточняется, есть ли среди жертв и пострадавших иностранные туристы.