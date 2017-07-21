В Йыгевамаа в ДТП пострадали подростки на мопеде

В четверг в Йыгевамаа в волости Торма произошло ДТП, в котором травмы получили два подростка, катавшиеся на мопеде.

Авария произошла в 19:20 в деревне Вайату на 30-м километре дороги Симуна-Вайату. 14-летний мальчик на мопеде во время поворота с асфальтированной дороги на гравийную потерял управление транспортным средством и упал. Он сам добрался до дома, куда вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу в Йыгева. Пассажиру мопеда – 13-летнему мальчику – медпомощь оказали дома.