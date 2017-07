В США скончался вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон

Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей, передает Би-Би-Си.

41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии около 9 часов утра по местному времени.

"Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет выпущено, как только будет готово", – написал в "Твиттере" участник Linkin Park Майк Шинода.

Таболид TMZ отмечает, что у Беннингтона долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из интервью он заявлял, что подумывал о самоубийстве из-за того, что в детстве подвергся сексуальному насилию.

В сообщении TMZ также говорится, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга – лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

Выпущенный в день смерти солиста Linkin Park клип набрал 2 млн просмотров за девять часов

Новое музыкальное видео Linkin Park на песню Talking to Myself, размещенное на официальном канале группы в Youtube в четверг, в день смерти солиста Честера Беннингтона, за девять часов набрало более 2 млн просмотров.

По данным журнала Billboard, презентация клипа состоялась незадолго до появления новостей о смерти музыканта. Видео содержит фрагменты выступлений группы в рамках европейских гастролей.

Последний концерт группы с участием Беннингтона прошел 6 июля в британском Бирмингеме.

Talking to Myself – композиция с седьмого студийного альбома Linkin Park под названием One More Light, релиз которого состоялся 19 мая 2017 года.

Группа Linkin Park, исполняющая музыку в стиле альтернативный метал, была основана в 1996 году. Она номинировалась на престижную музыкальную премию "Грэмми" шесть раз, дважды была удостоена награды. Группа выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.