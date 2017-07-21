Страховщики о причинах летних травм: спорт, активный отдых и коровы

В летние месяцы растет количество травм, полученных во время занятий спортом и связанных с активным отдыхом, свидетельствует статистика Swedbank Life Insurance. В последнее время участились несчастные случаи, связанные с животными. Немало происшествий связано с коровами.

Летние травмы в основном связаны со свободным времяпрепровождением. В последнее время участились тяжелые травмы, полученные в парках приключений. "Например, самая крупная компенсация была выплачена женщине, которая упала в парке приключений. Страховая выплата составила почти 2000 евро, – сказала руководитель сферы страхования жизни Swedbank Элерийн Рейнманн. – Спортивные травмы в большинстве случаев не столь серьезны. Много происшествий сопровождается повреждением суставов. Часто встречается растяжения связок плечевого или коленного суставов, голеностопа".

Когда день удлиняется и становится теплее, на дорогах появляется больше мотоциклистов и велосипедистов. К сожалению, учащается и число падений и серьезных травм: растяжений, вывихов, переломов руки, ключицы и пр. Самая большая компенсация в размере 6000 евро была выплачена мотоциклисту, получившему в ДТП множественные травмы.

Опасные коровы: бьют копытом и падают на людей

В последнее время участились и несчастья, связанные с животными. Травмы получали работники, занятые в сельском хозяйстве. Немало происшествий связано с коровами. "Например, был случай, когда человек получил от коровы удар копытом в область лица. Результат – ушиб и гематомы. В качестве страхового случая зарегистрировано и несчастье, в результате которого корова упала в хлеву на человека. Был несчастный случай и при обработке коровьих копыт. Шлифовальная машинка отскочила, сломав человеку, ухаживающему за животным, фалангу пальца", – сказала Рейнманн.

В среднем служба рассмотрения ущерба Swedbank рассматривает за день шесть случаев ущерба здоровью, связанных с травмами.