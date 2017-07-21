МВФ согласился выделить Греции 1,6 млрд евро

"Договоренность, которая поддерживает программу экономического урегулирования, была достигнута на принципиальном уровне. Это означает, что она вступит в силу только после того, как фонд получит от европейских партнеров Греции гарантии того, что долг Афин экономически приемлем и что реализуемая экономическая программа Греции выполняется", – отмечается в распространенном заявлении фонда, передает ТАСС. Чтобы договоренность вступила в силу, должно быть принято второе решение совета директоров.

В июне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала Совет директоров одобрить выделение Греции очередного транша. Лагард тогда указала на значительный прогресс со стороны греческого правительства в деле проведения политических реформ. По ее словам, также был зафиксирован прогресс в отношении облегчения долгового бремени страны.

В середине июня Еврогруппа достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи, который должен составить 8,5 млрд евро. Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг заявил также, что Афины получат первый платеж в 7,7 млрд евро по новому траншу макрофинансовой помощи в начале июля.

Нынешняя третья программа помощи Греции завершается в августе этого года, однако Еврогруппа ранее уже заявила, что будет и дальше оказывать содействие Афинам, так как без льготного финансирования, реструктуризации долга или дефолта Греция пока не может самостоятельно вернуться на рынки заемного капитала.