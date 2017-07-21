Около монумента свободы установят заграждения от скейтбордистов

Предприятие Riigi Kinnisvara AS объявило конкурс госпоставки на строительство барьеров для скейтбордистов около Монумента победы в Освободительной войне (Монумента свободы).

Скейтбордисты, катаясь по гранитной плите, находящийся у задней стены монумента со стороны улицы Команданди, могут повредить края новой гранитной облицовки, передает ERR Uudised.

Для того, чтобы обеспечить сохранность плиты, на гранитные плиты надо установить заграждение, сочетающееся с архитектурой.

Критерий договора о поставке – низкая цена.