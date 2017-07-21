На следующей неделе в Вильянди пустят больше поездов

В связи с проведением с 27 до 30 июля Вильяндиского фестиваля фольклорной музыки Elron запустит в направлении Вильянди больше поездов.

На все фестивальные дни до Вильянди продлен рейс Таллинна-Рапла, отправляющийся в 13:33, который будет прибывать в Вильянди в 15:44. Между Рапла и Вильянди будет остановка в Тюри. Отправляющийся в 18:30 в Тюри рейс будет продлен до Вильянди в четверг и пятницу. Он будет прибывать в Вильянди в 20:51, делая по дороге остановку и в Выхма.

Из Вильянди в направлении Таллинна в четверг, пятницу и воскресенье в ходу будет дополнительный рейс в 15:59. Поезд будет останавливаться также в Тюри и Лелле, и в 17:22 продолжит привычный путь из Рапла в Таллинн, куда прибудет в 18:29. Из Вильянди в направлении Таллинна в четверг, пятницу и субботу в ходу будет также специальный фестивальный поезд, который будет отправляться в 21:16 и прибывать в Таллинн в 23:31, делая по дороге остановки на крупных станциях.

Во время фестиваля в ходу будут также все привычные и дополнительные летние рейсы линии Таллинн-Вильянди.

Более точное время отправлений можно найти на сайте Elron.