СМИ: усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя десятилетия после его смерти

Останки художника-сюрреалиста Сальвадора Дали эксгумировали на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании (Каталония). Тело художника выглядит точно так же, как и 28 лет назад, когда он был похоронен, отметил бальзаматор Нарсис Бардалет. Решение об эксгумации было принято по требованию женщины, которая утверждает, что она дочь художника.

Усы испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989) спустя почти 30 лет после его похорон сохранили свою форму. В этом убедились все, кто присутствовал во время эксгумации его тела, проводившейся в четверг вечером, передает ТАСС.

Как сообщает газета La Vanguardia, тело Сальвадора Дали выглядит точно так же, как и 28 лет назад, когда он был похоронен. "Его усы остаются неизменными, показывая 10 и 10 (часов и минут, как на циферблате часов - прим. ТАСС), как он и хотел. Это чудо", - заявил бальзаматор Нарсис Бардалет, работавший с телом художника почти 30 лет назад и присутствовавший вчера на эксгумации.

Позднее он уточнил, что это было чудом в средние века, сегодня же это заслуга медицины. Бардалет был уверен, что внешний вид маэстро не изменится в течение долгого времени, и это подтвердилось. "Сохранились усы, и это на века", - заключил он.

Останки испанского художника были эксгумированы в четверг вечером в городе Фигерас (автономное сообщество Каталония) по требованию Пилар Абель из Жироны (Каталония), утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, и были извлечены две длинные кости.

Работы по эксгумации начали в четверг, 20 июля. Понадобилось снять тяжелую каменную плиту, под которой художника захоронили в доме-музее в Фигерасе в 1989 году. После извлечения биологических образцов их отправят в Мадрид на экспертизу – она может занять около недели.

Как отмечает агентство, женщину, утверждающую, что она дочь Дали, зовут Пилар Абель. По данным издания, Абель занимается чтением карт таро и участвует в передаче на местном телевидении. Ей 61 год, она родилась в Жироне, недалеко от Фигераса.

Она утверждает, что у ее матери Антонии был роман с Дали за год до того, как она появилась на свет. Антония работала в семье, которая тогда проводила время в Кадакесе неподалеку от дома художника, передает Би-Би-Си.

В прошлом месяце судья из Мадрида распорядился провести эксгумацию, чтобы разрешить вопрос. Против эксгумации выступил фонд Сальвадора Дали, распоряжающийся наследством художника, у которого, как считается, детей не было.

Госпожа Мартинез утверждает, что ее мать и бабушка по отцовской линии рассказывали ей, что ее отцом является Дали.

Действия госпожи Мартинез идут вразрез с интересами государства, которому Дали завещал свое имущество. Если подтвердится отцовство, она сможет претендовать на его фамилию и часть наследства.

Сама же история о романе Дали удивила многих не столько потому, что Дали женился в 1955, сколько ввиду его сложных сексуальных предпочтений. Для многих именно это объясняет невозможность идеи о том, что от него могла забеременеть женщина.

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