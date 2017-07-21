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В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали для проведения теста на отцовство ({{commentsTotal}})

В ночь на пятницу состоялась эксгумация тела художника Сальвадора Дали с целью установления отцовства, на которое претендует женщина, называющая себя его дочерью.
В ночь на пятницу состоялась эксгумация тела художника Сальвадора Дали с целью установления отцовства, на которое претендует женщина, называющая себя его дочерью. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Останки художника-сюрреалиста Сальвадора Дали эксгумировали на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании (Каталония). Такое решение приняли по требованию женщины, которая утверждает, что она его дочь.

Судебные эксперты успешно отобрали биологические образцы тела живописца. Какие именно, не уточняется. Отмечается, что это, вероятно, зубы, ногти и костный мозг, передает lenta.ru.

Работы по эксгумации начали в четверг, 20 июля. Понадобилось снять тяжелую каменную плиту, под которой художника захоронили в доме-музее в Фигерасе в 1989 году. После извлечения биологических образцов их отправят в Мадрид на экспертизу – она может занять около недели.

Как отмечает агентство, женщину, утверждающую, что она дочь Дали, зовут Пилар Абель. По данным издания, Абель занимается чтением карт таро и участвует в передаче на местном телевидении. Ей 61 год, она родилась в Жироне, недалеко от Фигераса.

Она утверждает, что у ее матери Антонии был роман с Дали за год до того, как она появилась на свет. Антония работала в семье, которая тогда проводила время в Кадакесе неподалеку от дома художника, передает Би-Би-Си.

В прошлом месяце судья из Мадрида распорядился провести эксгумацию, чтобы разрешить вопрос. Против эксгумации выступил фонд Сальвадора Дали, распоряжающийся наследством художника, у которого, как считается, детей не было.

Госпожа Мартинез утверждает, что ее мать и бабушка по отцовской линии рассказывали ей, что ее отцом является Дали. 

Действия госпожи Мартинез идут вразрез с интересами государства, которому Дали завещал свое имущество. Если подтвердится отцовство, она сможет претендовать на его фамилию и часть наследства.

Сама же история о романе Дали удивила многих не столько потому, что Дали женился в 1955, сколько ввиду его сложных сексуальных предпочтений. Для многих именно это объясняет невозможность идеи о том, что от него могла забеременеть женщина.

Сюжет "Актуальной камеры":

Редактор: Ирина Киреева

сальвадор дали


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