По случаю юбилея Эстонской Республики сделано более 400 подарков

Жители Эстонии зарегистрировали на домашней странице юбилейной программы ЭР100 (ev100.ee) более 400 подарков друг другу и местным общинам в связи с 100-летним юбилеем Эстонской Республики.

"Жители Эстонии отнеслись к идее делать подарки с большим энтузиазмом. На сегодняшний день уже зарегистрированы 423 подарка и 221 мероприятие по всей Эстонии, – сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа. – Подарки – это возможность улучшить жизнь вокруг нас и оставить приятное воспоминание о юбилее. Подарок не должен быть большим или дорогим, а просто нести радость людям".

По словам Рохумаа, несмотря на то, что юбилейные мероприятия уже начались, еще не поздно принять участие в программе.

"Подарки Эстонии можно дарить до февраля 2020 года. Инициаторам подарков советую зарегистрировать их на домашней странице ЭР100, чтобы к мероприятиям или другим начинаниям смогли присоединиться все желающие", – отметил Рохумаа.

Среди подарков – сборники песен, опера, кукольный спектакль, мастер-классы, качели детям и многое другое.

Ознакомиться с подарками к юбилею Эстонской Республики и зарегистрировать свои можно на домашней странице юбилейной программы ЭР100. Там же можно и присоединиться к уже осуществляемым проектам подарков.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. День рождения отмечается с апреля 2017 года до февраля 2020 года. Более подробная информация о подготовке празднований находится на домашней странице ev100.ee.