Пять волостей оспаривают принудительное слияние через Госсуд

Волость Эммасте на Хийумаа, волость Иллука в Ида-Вирумаа, а также волости Пала, Камбья и Юленурме в Тартумаа в четверг обратились в Госсуд, чтобы опротестовать принудительное слияние.

По словам пресс-секретаря Госсуда Мерье Тальвик, для рассмотрения ходатайств волостей у коллегии конституционного надзора Госсуда есть четыре месяца, пишет портал err.ee.

В начале июля правительство приняло решение о принудительном слиянии волостей, согласно которому волость Камбья с населением около 2500 жителей должна объединиться с волостью Юленурме, в которой проживает около 7600 жителей.

Волости с таким планом не согласны, поскольку волость Юленурме соответствует требованию административной реформы — в регионе проживает более 5000 жителей. В свою очередь волость Камбья хочет остаться самостоятельной, так же как и волость Локса, в отношении которой правительство сделало исключение, хотя количество жителей там примерно такое же, как в Камбья.

Жители Юленурме не считают справедливым то, что в результате слияния самоуправление получит название волости Камбья. "Это равноценно тому, если пуговицу пришить к костюму, после чего его начнут называть пуговицей", - сказал старейшина волости Юленурме Айвар Алексеев изданию Postimees.

Волость Иллука площадью 500 кв км, где проживает чуть больше 1000 человек была принудительно объединена с волостью Алатагузе, которую формируют Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагзе и волость Тудулинна, передала "Актуальная камера" на эстонском языке.

"У нас достаточно оснований для обращения в суд. Мы не считаем, что в контексте административной реформы мы значительно отличаемся от волости Локса и меньше заслуживаем быть исключением", - сказал председатель совета Иллука Пауль Кескюла.

Волости ссылаются на решение правительства в отношении волости Локса, которую не объединили с волостью Куусалу, несмотря на то, что там проживает всего 2738 человек.

Оспаривание слияния волостей выборам не помешает

Намеченным на 15 октября выборам в местные самоуправления оспаривание слияния не помешает.

В случае, если решение суда будет принято после выборов и выяснится, что принудительное слияние противоречит конституции, то в этих регионах будут повторные выборы.

Однако вероятнее всего, что суд примет решение еще до начала выборов.