Siemens разрывает контракты с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens заявила, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским компаниям, которые подконтрольны государству. Помимо этого Siemens уже начала разрывать лицензионные соглашения на поставку оборудования для электростанций.

В Siemens официально подтвердили, что все четыре парогазовые турбины, изготовленные для Краснодарского края, были незаконно поставлены в Крым, передает Meduza.io. В связи с этим Siemens выходит из совместного российского предприятия "Интеравтоматика", которое, по данным Reuters, было одним из подрядчиков перевозки турбин в Крым.

Siemens вновь предложила выкупить турбины обратно и аннулировать контракт.

В начале июля 2017 года Reuters сообщило, что турбины Siemens, изготовленные на заводе в Санкт-Петербурге, были доставлены в Крым, хотя изначально закупались для установки в Тамани. Поставка немецких турбин для теплоэлектростанций в Крыму нарушила бы санкции Евросоюза.

Российские власти заявляют, что в Крым поставлены турбины, произведенные на территории России, не уточняя, имеют они отношение к Siemens или нет.

Из-за нарушения контрактных обязательств Siemens подала в суд на своих партнеров в России. При этом Siemens не передала российским подрядчикам оборудование, которое необходимо для установки турбин.