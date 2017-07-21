ФОТО: в четверг в Таллинне открылась выставка скульптора и живописца Рафаэля Арутюньяна

В канун своего 80-летия эстонский скульптор и живописец Рафаэль Арутюньян открыл новую выставку, которая будет доступна в Таллиннском офисе RMK с 21 июля по 18 сентября.

На выставке представлено 11 живописных полотен, 10 графических работ и 12 скульптурных композиций из дерева. Особая роль в них отведена религиозным и библейским мотивам.

"Творчество для меня – это исповедь. Исповедь и еще раз исповедь перед Всевышним", – говорит художник.

Несколько украшающих выставку работ из вяза – "Сохраним жизнь", "Память о скорбном веке", "Тяжелый сон", "Из глубины веков", "Нерушимая связь", "Монолит", выполнены из материала, который предоставил RMK.

В экспозицию включена также новая книга Рафаэля Арутюньяна "Видения одинокого художника".

Рафаэль Арутюньян – выпускник Эстонского государственного художественного института, член Союза художников Эстонии, участник многочисленных коллективных и 10 персональных выставок. Его скульптурные, графические и живописные работы получили высокую оценку искусствоведов, коллег, широкой публики, а также зарубежных любителей и собирателей искусства.

Выставка открыта в Таллиннском офисе RMK (Тоомпуйестеэ, 24) с 21 июля по 18 сентября по рабочим дням с 10:00 до 18:00. Вход свободный.