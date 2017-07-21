В связи с быстрым ростом популяции шакалов в Эстонии продлили сроки охоты на них

В Эстонии наблюдается быстрый рост популяции шакалов, которые при отсутствии контроля со стороны человека могут нанести серьезный вред сельскому хозяйству и экологии. Чтобы урегулировать численность популяции, было принято решение о продлении периода охоты на шакалов на два месяца.

Шакалы появились в Эстонии в 2013 году и с тех пор их численность очень быстро увеличивается, сказал исполнительный директор Общества охотников Эстонии Тынис Кортс службе новостей "Радио 4".

"В прошлом году в Эстонии было минимум 1011 групп. Вместе с увеличением численности увеличивается ущерб, нанесенный сельскому хозяйству. Например, в прошлом году в Эстонии по вине шакалов погибло 108 овец, – сказал он. – Поэтому землевладельцы обратились к охотникам и заказали охоту на шакалов. Чтобы эта охота была эффективной, ее срок продлили на два месяца".

В этом сезоне охота на шакала начинается в сентябре и длится до конца февраля.

Присутствие шакалов в Эстонии было доказано весной 2013 года, а к 2015 году число выводков увеличилось как минимум в пять раз. С начала 2016 года шакал получил статус мелкого хищника, поэтому на него можно охотиться с начала ноября до конца февраля.

Членами Эстонского общества охотников являются около 11 000 человек. Наряду с прочими задачами, организация занимается регулированием популяции диких зверей для сведения к минимуму наносимого ими вреда сельскому и лесному хозяйству, а также рыбным ресурсам.