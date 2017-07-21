В субботу Маарду отметит 37 лет со дня получения статуса города

17 июля Маарду исполнилось 37 лет со дня получения статуса города. По случаю дня рождения города мэрия Маарду подготовила праздничную программу, которая пройдет в парке Келламяе в субботу 22 июля. Начало празднования в 12:00.

В субботу горожан и гостей Маарду ждет насыщенная концертно-развлекательная программа, чествование наиболее отличившихся за минувший год жителей города, а также аттракционы для детей и взрослых. В течении всего дня в главном парке города будут работать уличные кафе. В 14:00 всех гостей праздника ждет горячий рыбный суп.

Специальную программу для горожан подготовили ребята их Маардуской основной школы, которые в 11:00 откроют в Маардуском центре досуга (Кеемикуте 12b) выставку ученических работ, покажут снятые самими ребятами видео и проведут презентацию проекта, приуроченного к Дню города.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, прошедший год был не из легких, но он добавил городу красоты, уюта и стал щедрым на подарки, которые принято преподносить по случаю дня рождения.

"За прошедший год мы построили новые детские игровые площадки, в том числе и для людей особыми потребностями, начали успешно решать вопрос с парковкой в новом районе города, провели уличное освещение в приозерной части города, а также значительно повысили ряд социальных пособий для молодых семей и ветеранов-чернобыльцев. »,- сообщил мэр, добавив, что город успешно развивается и останавливаться на этом не будет.

С подробной программой праздника можно ознакомиться на здесь.