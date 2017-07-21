Паэт: подвижек в деле судовых охранников нет, потому что в Индии их считают террористами

По словам евродепутата Урмаса Паэта, который был в Индии в апреле этого года и обсуждал проблему судовых охранников со многими индийскими политиками и государственными деятелями, пока никаких подвижек в этом деле нет, поскольку в Индии задержанных с оружием судовых охранников считают террористами.

Этой осенью исполнится четыре года с тех пор, как в Индии были задержаны эстонские судовые охранники. Однако, несмотря на все усилия эстонского МИДа вернуть их на родину, никаких существенных подвижек с индийской стороны в этом вопросе по-прежнему нет.

Как рассказал новостной программе "Радио 4" европарламентарий и бывший министр иностранных дел Урмас Паэт, трудности в деле эстонских судовых охранников могут быть связаны и с тем, что в самой Индии их воспринимают как международных террористов.

"Я был последний раз в Индии в апреле и встречался там с разными политиками, членами правительства и депутатами парламента, и мы обсуждали эту ситуацию. Но, к сожалению, все ответы были формальными, заранее подготовленными, которые индийские политики только зачитывали", - рассказал Урмас Паэт.

По его словам, суть ответов сводилась к тому, что это судебные дела, что это должен решить суд и что политики не будут вмешиваться.

"Это говорит о том, что решение находится в руках суда. Понятно, что в суде есть люди, но у них нет достаточно силы, чтобы принять решение о том, что судовые охранники могли бы вернуться в Эстонию", - добавил евродепутат.

Паэт пояснил это тем, что в самой Индии считают, что судовые охранники могут быть связаны с международным терроризмом — иностранцы были задержаны с оружием.

"А в Индии все, что касается иностранцев и терроризма, это очень непростые вопросы. И в стране нет политиков, которые могли бы публично сказать, что люди невиновны, что они не террористы. Если посмотреть на атмосферу, которая связана с этим вопросом, то судья не может принимать хороших или адекватных для нас решений. Об этом говорит и то, что процесс не двигается дальше. Это неудобный вопрос и для суда, и поэтому они не хотят принимать какое-то окончательное решение", - сказал в заключение Паэт.