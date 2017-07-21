Урмас Паэт: эстонских судовых охранников в Индии считают террористами

Уже этой осенью исполнится 4 года с тех пор, как в Индии были задержаны эстонские судовые охранники, однако несмотря на все усилия эстонского МИД вернуть их на родину — никаких существенных подвижек с индийской стороны в этом вопросе по-прежнему нет. Как рассказал нашей программе европарламентарий и бывший министр иностранных дел Урмас Паэт, трудности в деле эстонских судовых охранников могут быть связаны и с тем, что в самой Индии их воспринимают как международных террористов. Комментирует Урмас Паэт: