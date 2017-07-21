Эдгар Сависаар создал новый профиль в Facebook

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар создал новую учетную запись в соцсети Facebook, поскольку в начале июля турецкий хакер взломал его старый аккаунт.

На фотографии профиля изображен сам Сависаар, а на фотографии обложки — вид на летний Таллинн.

Местом работы Сависаара указано "мэр Таллинна", которым политик формально остается, несмотря на свое отстранение от этой должности по решению суда в связи с обвинительным процессом против бывшего лидера центристов.

На новой странице мало публикаций, хотя на ней уже успели отметиться, среди прочих, имиджмейкер Линнар Приймяги и раквереский активист по борьбе с сексуальными меньшинствами Иннеле Ыйспуу.

В начале июля профиль находящегося под судом по обвинению в коррупции Сависаара в Facebook взломал турецкий хакер Абдельрахман Али, потребовавший за восстановление доступа к учетной записи выкуп в размере 800 долларов.