Прогноз погоды на пятницу: днем солнечно, +17...+21

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Синоптик Валентина Юдакова
Синоптик Валентина Юдакова
В Эгейском море в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле берегов Турции и Греции, в нескольких километрах от греческого острова Кос и турецкого курорта Бодрум. На Косе погибли два человека и более 120 пострадали. Приблизительно 70 человек обратились в больницы Бодрума.
Студенческое юридическое бюро с 24 июля начинает оказывать бесплатную юридическую помощь в зале обслуживания Таллинской городской канцелярии на площади Вабадузе, 7.
Начался седьмой сезон "Игры престолов", того редкого сериала, который смотрит, наверное, львиная доля населения Земли.
Один на один
Вице-председатель Реформистской партии, депутат Европарламента Урмас Паэт отвечает на вопросы слушателей