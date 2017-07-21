Прогноз погоды на пятницу: днем солнечно, +17...+21

В Эгейском море в ночь на пятницу, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился возле берегов Турции и Греции, в нескольких километрах от греческого острова Кос и турецкого курорта Бодрум. На Косе погибли два человека и более 120 пострадали. Приблизительно 70 человек обратились в больницы Бодрума.