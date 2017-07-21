ВМС России и Китая приступили к совместным учениям на Балтике

В пятницу на Балтике начинается первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017", в которых будут задействованы боевые корабли и авиация.

Об этом в пятницу, 21 июля, сообщил агентству ТАСС официальный представитель Балтийского флота РФ Роман Мартов.

"Первый этап российско-китайских военно-морских маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 21 по 28 июля. Он состоит из двух фаз — береговой, с 21 по 24 июля, и активной морской, с 25 по 28 июля", - рассказал он.

На утро пятницы в главной военно-морской базе флота — городе Балтийске Калининградской области — была запланирована торжественная встреча отряда кораблей китайских ВМС в составе эсминца "Хэфэй", фрегата "Юньчэн" и судна обеспечения "Ломаху".

"В истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС этой страны в Балтийск", - подчеркнул Мартов.

От ВМФ России в учениях задействованы корветы нового поколения проекта 20380 "Стерегущий" и "Бойкий", спасательный буксир, а также корабельные многоцелевые вертолеты Ка-27, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и военно-транспортные самолеты Ан-26.

"Руководство с российской стороны на маневрах представляет заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, с китайской — заместитель командующего ВМС НОАК (Народно-освободительной армии Китая) вице-адмирал Тянь Чжун", - отметил Мартов, добавив, что официальным языком учений утвержден русский язык.

Согласно плану активной фазы учений, российские и китайские военные моряки и морская авиация отработают в акватории Балтийского моря вопросы по организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, а также освободят условно захваченное пиратами судно и проведут поисково-спасательную операцию по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю. Кроме того, моряки выполнят боевые стрельбы по надводным и воздушным целям.

Учения "Морское взаимодействие" проводятся Россией и Китаем с 2012 года, но в этом году место их проведения было впервые перенесено из Азии в Балтийское море.