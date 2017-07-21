Студенты-юристы начинают предлагать бесплатную юридическую помощь в Таллинне ({{commentsTotal}})
Студенческое юридическое бюро с 24 июля начинает оказывать бесплатную юридическую помощь в зале обслуживания Таллинской городской канцелярии на площади Вабадузе, 7.
Консультации предлагаются в порядке живой очереди по рабочим дням с 10:00 до 16:00, в пятницу до 14:00, на русском языке — только по вторникам и четвергам.
Консультантами выступают студенты-юристы как минимум второго курса.
Организацию бесплатных юридических консультаций со стороны студентов курирует Союз юристов Эстонии.
Редактор: Андрей Крашевский