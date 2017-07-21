Новая схема субсидирования повысит заработную плату тренеров

Кабинет правительства одобрил предложение Министерства культуры сделать более гибкой систему субсидирования расходов на рабочую силу тренеров, работающих с молодежью, чтобы поддержать рост заработной платы тренеров. Также правительство одобрило план помочь спортивным организациям перейти от выплаты стипендий спортивным судьям к выплате заработной платы.

Министр культуры Индрек Саар заявил, что система субсидирования расходов на рабочую силу тренеров должна быть более гибкой, чтобы подчеркивать значимость тренерской работы, обеспечивать тренерам надежный доход и стабильный рост заработной платы, сообщает Министерство культуры.

"Наша цель состоит в том, чтобы заработная плата тренеров осталась, по крайней мере, на одном уровне со средней заработной платой по стране", - сказал Саар.

Министр культуры пояснил, что несмотря на то обстоятельство, что за последние два года объем государственной поддержки повысился на 0,96 млн евро, т.е. всего на 27,4%, рост средней тренерской зарплаты отстает от этих значений.

Рост заработной платы ограничило то, что количество тренеров высшей категории стало на 100 человек в год больше. Также изменяется общее количество часов тренировок, которые проводят тренера.

"Начиная с 2018 года мы начинаем поддерживать проведение определенного количества часов тренировок. В этом случае мы исключим ситуацию, когда тренерская дотация на одного тренера может уменьшиться по сравнению с предыдущим годом. Также мы введем для работодателей требование, согласно которому фонд заработной платы тренера должен увеличиться на столько же процентов, на сколько будет увеличена дотация от государства", - заявил Саар.

Также правительство решило выделить 0,5 млн евро на приведение в порядок системы оплаты судейства. В дальнейшем за судейскую работу будет выплачиваться только заработная плата, а другие способы оплаты труда использоваться не будут, в том числе выплата стипендий, как было принято до сих пор в части спортивных организаций.

Дополнительную поддержку Министерство культуры направит на проведение внутригосударственных соревнований в видах спорта высоких достижений, также будут выделены субсидии для спортивных союзов и объединений.