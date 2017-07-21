Магазины Maksimarket, Konsum и "A ja O" переходят на товарный знак Coop

В рамках ребрендинговой стратегии в названиях магазинов Maksimarket и Konsum появится слово Coop, а название сельских магазинов сети "A ja O" сменится на Coop с добавлением наименования населенного пункта, в котором находится магазин.

Об этом в пятницу, 21 июля, сообщила пресс-служба Coop Eesti.

Цель ребрендинговой стратегии — повысить заметность крупнейшей в Эстонии сети розничных магазинов в глазах клиентов.

"Использование в названиях магазинов единого наименования Coop обязательно сделает нас более заметными в глазах потребителя и, тем самым, укрепит наши позиции на рынке", - сказал председатель правления Coop Eesti Яанус Виханд.

Гипермаркеты торговой сети в будущем будут называться Coop Maksimarket, супермаркеты — Coop Konsum, а в названиях небольших сельских магазинов сети "A ja O" будет использоваться слово Coop с добавлением наименования населенного пункта, в котором находится магазин, например, Coop Leisi.

Смена вывесок будет проводиться постепенно в зависимости от планов по ремонту конкретного магазина.

По словам Виханда, помимо смены названия торговая сеть также начала внедрение новых концепций организации пространства в гипермаркетах и супермаркетах. "К настоящему моменту мы уже открыли три гипермаркета с новой концепцией Coop — в тартуских ТЦ Kvartal и Lõunakeskus, а также в Ласнамяэ в Таллинне", - сказал Виханд, добавив, что в течение года обновятся еще несколько гипермаркетов. Первый супермаркет с новой концепцией был открыт весной этого года в Курессааре.

Глава Coop Eesti отметил, что доля торговой сети на эстонском рынке продуктов питания и товаров первой необходимости к настоящему времени выросла до 21% благодаря активным инвестициям в развитие магазинов и улучшение ассортимента.

"В нашем успехе очень много нюансов, но наше главное отличие от всех конкурентов в том, что Coop является кооперативной организацией без охваченных жаждой наживы частных собственников, и вся прибыль возвращается в развитие торговой сети", - добавил Виханд.

Coop Eesti в настоящее время объединяет 350 магазинов по всей Эстонии, клиентами которых являются около 600 000 человек.

На базе магазинов Coop в сельской местности с осени также начнется предложение базовых банковских услуг через банк Eesti Coop Pank, для чего Coop Eesti в начале этого года приобрела Eesti Krediidipank AS.